Körfez Gençlerbirliği U17 Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK BAŞARI

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün futbol takımları, U15 kategorisindeki başarılarının ardından şimdi de U17 kategorisinde şampiyon olarak play-offlara kalmayı başardı. U17 G Grubu’nda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlikle sezonu namağlup olarak tamamlayan Körfez Gençlerbirliği U17 Takımı, istatistiklerde de dikkate değer bir performans sergiliyor. Takım, rakip filelere 77 gol atarken, sadece 4 gol yedi.

CENTİLMENLİK TAVRI

Hiç kırmızı kart görmeyen Körfez ekibi, yalnızca 1 sarı kartla sezonu tamamlayarak centilmenliklerini de ortaya koydu. 40 puan toplayarak play-offlara katılma hakkı elde eden Körfez Gençlerbirliği, Türkiye Şampiyonası yolunda kararlılıkla ilerliyor. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Antrenörü Hamza Alyılmaz, “Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Güzel bir başarıya imza attılar. Diğer yaş gruplarında olduğu gibi takımlarımızın başarıları devam ediyor. Bütün takımlarımızda hedefimiz Türkiye şampiyonalarına katılıp dereceler elde etmek” diyerek genç sporcularının gelişimine duyduğu mutluluğu ifade etti.

GENÇLERİ SPORA KAZANDIRMAK

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak birçok branşta sporcu yetiştirmenin sevinci ile birlikte gençleri spora kazandırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Alyılmaz, “Takımlarımıza Türkiye şampiyonası öncesi play-offlarda başarılar diliyoruz. Yolları ve bahtları açık olsun” şeklinde konuştu.