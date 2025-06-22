Körfez Ülkeleri ABD’nin Saldırılarına Tepkili

KÖRFEZ ÜLKELERİ TEYAKKUZA GEÇİYOR

Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının Ortadoğu’daki çatışmaları yayabileceği endişesiyle alarm durumuna geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Pazar sabahı yapılan bir açıklamada, ABD güçlerinin İran’ın ana nükleer tesislerini “yok ettiğini” dile getirdi ve Tahran’ı barışı kabul etmediği takdirde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağı konusunda uyardı. Tahran yönetimi daha önce, Washington’ın saldırı düzenlemesi durumunda ABD’nin bölgedeki varlıklarını, özellikle de Amerikan askeri üslerini hedef alabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bahreyn, ABD Donanması’nın 5. Filosu’nun karargahına ev sahipliği yaparken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de ABD üsleri bulunuyor.

BÖLGEDEKİ CİDDİ RİSKLER

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde Ortadoğu Politikası kıdemli üyesi Hasan el Hasan, Reuters’a verdiği bilgide, “ABD’nin doğrudan müdahalesi, özellikle büyük askeri üslerin bulunduğu Bahreyn, Kuveyt ve Katar gibi Körfez ülkelerini çatışmaya sürükleme riski taşıyan kritik bir eşik” dedi. Bazı Körfez ülkeleri, ABD’nin saldırılarının “tehlikeli” bir tırmanışa işaret ettiğine dikkati çekerek tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, ABD saldırılarının ardından yüksek güvenlik alarmına geçti. Suudi Arabistan, Beyaz Saray’ın İran’ı hedef almasının ardından “kardeş İran İslam Cumhuriyeti’ndeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini” açıkladı. Sükunet çağrısında bulunan Riyad yönetimi, uluslararası toplumu da çatışmalar için siyasi bir çözüm bulunması konusunda çabalarını artırmaya yönlendirdi.

Bahreyn ise kamu kurumları çalışanlarının çoğunun evden çalışmaya geçeceğini bildirdi. 22 Haziran’da yapılan bir açıklamada, Bahreyn Kamu Hizmeti Bürosu kamu personelinin yüzde 70’inin evden çalışacağını duyurdu. Bu karar, kamu güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. İş yerinden çalışma gerektiren ya da acil durumlarla ilgili özel protokolleri olan temel sektörler bu kuralın dışında bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, sürücüleri ana yollardan kaçınma konusunda da uyardı. Diğer bir petrol ihracatçısı olan Kuveyt, Savunma Konseyi’nin toplantılara devam edeceğini ve bakanlıklar kompleksinde sığınakların kurulacağını açıkladı. Ayrıca, mali ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir acil durum planı devreye alındı.

AÇIKLAMALAR VE ÖNLEMLER

Kuveyt Maliye Bakanlığı, ulusal hazırlığın artırılmasına yönelik hükümet direktifine atıfta bulunarak acil durum tedbirleri arasında Bakanlıklar Kompleksi’nde yaklaşık 900 kişiyi barındıracak sığınakların hazırlanacağını duyurdu. Ayrıca, özel siber güvenlik yazılımlarıyla desteklenen şifreli dijital kanallar aracılığıyla uzaktan çalışma kapasitesinin etkinleştirildiği belirtildi. Kuveyt Ulusal Muhafızları, günün erken saatlerinde ülke genelindeki hava ve sudaki radyasyon seviyelerinde bir değişiklik olmadığını bildirdi. Bunun yanı sıra, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki nükleer uzmanlar, İran’daki saldırıların ardından herhangi bir radyasyon belirtisi tespit etmediklerini açıkladı. Reuters, hava yolu şirketlerinin, devam eden karşılıklı füze saldırıları nedeniyle İran, Irak, Suriye ve İsrail dahil olmak üzere Ortadoğu’nun büyük kısmında uçuş yapmaktan kaçındığını aktardı.