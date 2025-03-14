“Körfez10” Zeytini Üretime Sunuldu

YENİ ZEYTIN ÇEŞIDI TESCILLEDI

Edremit Ziraat Odası’nın Başkanı Ali Yılmaz Diker, “Körfez10” adlı zeytin çeşidinin tescil işlemlerinin tamamlanarak üretime sunulduğunu açıkladı. Diker, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü tarafından yıllar süren titiz çalışmalar sonucunda geliştirilen bu yeni türün, bölgedeki zeytin üreticilerine önemli bir destek sağlayacağını ifade etti. “Körfez10, bölgemizde zeytin üretimi açısından önemli bir adım. Edremit ilçemiz ve körfezine, Ege Bölgesi’ne ve ülkemize büyük katkı vereceğine inanıyorum” şeklinde belirtti.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Diker, Körfez10 zeytin çeşidinin ileriki yıllarda bölgeye adaptasyon süreciyle birlikte, verimlilik ve kalite açısından yüksek beklentilere sahip olduğunu söyledi. Bu süreçte emeği geçen tüm şahıslara teşekkürlerini sundu.