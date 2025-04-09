Körfezde 648 Kişi Zehirlendi

OLAY VE ZEHİRLENME VAKASI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir dönerci, tükettikleri tavuk döner nedeniyle 648 kişinin zehirlenmesine yol açtı. Geçtiğimiz gün ise Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan fenomen gece dönercisinde çiğ tavuk ile pişmiş tavuk karıştırıldı. Bu durum sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gece dönercisine hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 42 bin 76 TL idari ceza uygulandı.

FESTİVALDEKİ STANT VE GÖZDAĞI

Öte yandan, devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen fenomen dönercinin standı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Bu süreçte çevik kuvvet polisleri de güvenlik önlemleri aldı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan dönerci, “Sosuma süt kattım diye festivalden kaldırılıyorum. Sağlık Bakanıma da saygılar duyuyorum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye festivalde yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun, benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir” ifadelerini kullandı.