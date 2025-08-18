Körfezdeki Tanker Kazası Ulaşımı Etkiledi

Haberler

KAZA AYDINLATILDI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen bir kaza, ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100 kara yolunda Ankara yönüne seyahat eden A.D’nin kullandığı 01 BG 578 plakalı tanker, Tavşancıl mevkisinde kontrolden çıkarak bir yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilerleyen tanker, bariyerlere çarparak durabildi.

EQUIPLER OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye taşındı. Kazanın ardından bölgede yoğun araç trafiği oluştu. Ulaşım, tankerin çekilmesinin akabinde yan yoldan kontrollü bir şekilde sağlandı ve zamanla normale döndü.

ÖNEMLİ

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

