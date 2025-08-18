Körfezdeki Tanker Kazası Ulaşımı Etkiledi

KAZA AYDINLATILDI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen bir kaza, ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100 kara yolunda Ankara yönüne seyahat eden A.D’nin kullandığı 01 BG 578 plakalı tanker, Tavşancıl mevkisinde kontrolden çıkarak bir yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilerleyen tanker, bariyerlere çarparak durabildi.

EQUIPLER OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye taşındı. Kazanın ardından bölgede yoğun araç trafiği oluştu. Ulaşım, tankerin çekilmesinin akabinde yan yoldan kontrollü bir şekilde sağlandı ve zamanla normale döndü.