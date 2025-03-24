Körfezli Karateciler Bursa’da Madalya Kazandı

BÜYÜK BAŞARIYLA KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Bursa’da gerçekleştirilen İller Arası Karate Ligi 2. Etap müsabakalarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli organizasyona minikler, yıldızlar ve ümitler olmak üzere 3 farklı yaş grubunda 20 Kocaeli kulübü adına 63 kategoride toplamda 664 karateci katıldı. Milli antrenör Şaban Ağaya’nın gözetiminde yarışan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, yine madalyalarla döndü.

MADALYASIZ DÖNMEYEN SPORCULAR

Daha önce katıldıkları tüm turnuva ve organizasyonlardan madalyasız dönmeyen Körfezli karateciler, bu kez de Bursa’dan 3 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük almayı başardı. Her geçen gün başarı hanelerine yenilerini ekleyen genç sporcular, hem takımlarını hem de ilçelerini en iyi şekilde temsil ettikleri için mutluluk yaşadı. Derece elde eden sporcular arasında: Yıldızlar 45 kiloda Hilmi Metahan Toker, minikler 34 kiloda Hiranur Yıldırım ve minikler 40 kiloda Eymen Tarık Urak şampiyonluk elde etti.

Minikler 30 kiloda Ertuğrul Poyraz ve minikler 35 kiloda Abdullah Oğuzkağan Eraslan ikinci olarak madalya kazanırken, ümitler 54 kiloda Esmanur Hümeyra Araslan, yıldızlar 38 kiloda Kübra Kılınç ve yıldızlar 40 kiloda Kağan Berk Bektaş üçüncü olarak kürsüde yer aldı. Elde ettikleri bu başarılı sonuçlarla Körfezli sporcular, 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde Kocaeli’de yapılacak Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası’na hazır olduklarını göstermiş oldu.