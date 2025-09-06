Körfezray Projesi, Kocaeli’nin Ulaşımını Geliştiriyor

KÖRFEZRAY PROJESİ İÇİN TEMEL ATILDI

Kocaeli’nde Körfezray olarak bilinen Kuzey Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı projesinin temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle atıldı. Projenin birinci etabı, gidiş geliş 57 kilometrelik çift hat ile toplamda 18 istasyondan oluşuyor. Körfezray projesi, şehrin tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olma özelliği taşıyor. Kocaeli’nin ihracat, vergi ve üretim açısından büyümesine önemli bir katkı sağlayacak olan bu proje, istihdamı artırırken, zaman tasarrufu ve çevresel faydalarla birlikte hem bölgeye hem de ülke ekonomisine değer katacak.

KORFEZRAY METROSUNUN DETAYLARI

Körfezray Metrosu, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattına hizmet verecek olan 18 istasyondan meydana geliyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile hayata geçecek Körfezray Projesi, 61 milyar TL’lik bir yatırım ile gerçekleştirilecek. MET-GÜN, Eze & Atis Konsorsiyumu tarafından üstlenilen proje, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunurken, ülke ekonomisinin büyümesinde de önemli rol oynayacak. Proje, kent içi ulaşım altyapısını güçlendirerek, Kocaeli’nin önemli sanayi ve ticaret bölgelerine olan ulaşımı hızlandırmayı ve trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor. İlk yıl günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet vermesi beklenen hattın yolcu sayısının toplam 500 bine ulaşması öngörülüyor.

KAZI ÇALIŞMALARI VE HEDEFLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, törende yaptığı açıklamada, Kocaeli’nin kent içi ulaşımında yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. Projede dev kazı makinelerinin (TBM) kullanılacağı ve toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 TBM’nin sahaya getirildiği belirtildi. Bakan Uraloğlu, Seka Devlet Hastanesi istasyonundan otogar yönüne doğru kazı çalışmalarına başlanacağını ve tüm kazıların Nisan 2028’de tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

YERLİ ÜRETİME VURGU VE İSTİHDAM İMKANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, çevresel faydalarını ve trafik sorununu çözmeyi hedefleyen bir proje gerçekleştirdiklerini açıkladı. Toplu taşıma oranının mevcut yüzde 16’dan yüzde 32’ye, raylı sistem kullanımının ise yüzde 7’den yüzde 14’e yükseltilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla sanayi bölgeleri ile yerleşim alanları arasındaki bağlantılar güçlenecek ve iş gücü hareketliliği artacak. Körfezray Projesi, tünel kazı çalışmaları sürecinde 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

ENTEGRE ULAŞIM AĞLARIYLA BİRLİKTE HİZMET VERECEK

Raylı sistem projesi, Kocaeli’nin diğer ulaşım ağlarıyla da entegre olacak. İzmit Seka Park Ana Transfer Merkezi, TCDD hattı ve diğer taşıma sistemleri ile birleşerek vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak. Kocaeli, 80 sanayi kuruluşuyla birlikte Türkiye’de yabancı sermayeli firmaların en fazla tesisi bulunan il olma özelliğini taşıyor. Ulaşım projeleri, Kocaeli’nin gelişmesine, sanayisinin büyümesine ve bölgesel kalkınmaya büyük katkılar sunacak.