Korgeneral Chaudhry, 26 Hedefi Vurduğunu Bildirdi

PAKİSTAN ORDUSU HINDİSTAN’DA HEDEFLERE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Pakistan ordusunun dün Hindistan sınırları içinde 26 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Chaudhry, bu saldırıların Bunyan-un-Marsoos Operasyonu kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi dahil olmak üzere pek çok büyük şehir üzerinde Pakistan’a ait SİHA’ların uçuşlar yaptığına dikkat çeken Chaudhry, düşman birliklerinden bazılarının saldırılardan sonra beyaz bayrak çektiğini aktardı.

BASIN TOPLANTISINDA ATEŞKES VE TAZİYELER

Hindistan’daki saldırılarda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileten Chaudhry, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Pakistan medyasının Hindistan’ın dezenformasyon çabalarını boşa çıkardığını vurgulayarak, bu konuda teşekkür etti. Pakistan’ın verdiği karşılığın “bir ders kitabı niteliğinde” olduğunu ifade eden Chaudhry, Pakistan’ın ateşkes talep ettiği yönündeki açıklamaları yalanlayarak, “Pakistan’ın hiçbir zaman ateşkes talebinde bulunmadığını kayıtlara geçirmeme izin verin” dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir paylaşımda, “ABD’nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan’ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim” şeklinde ifadelerde bulundu.

HİNDİSTAN’DAN PAKİSTAN’A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Hindistan, 22 Nisan’da Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesinden Pakistan’ı sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine Pakistan yönetimi, iddiaları reddetti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri ise Pakistan’a karşı “Sindoor Operasyonu” başlatarak “terör altyapısını” hedef aldığını açıklamıştı. İki ülke arasında süregelen askeri çatışmalar sonucunda kayıplar yaşanmıştı.