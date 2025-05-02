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Korgun Kaymakamı Hacı Adaylarını Uğurladı

HACI ADAYLARINI UĞURLAMA PROGRAMINA KATILDI

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, hacı adaylarını uğurlama etkinliğine katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyon ile kutsal topraklara hac vazifesini yerine getirmek için yola çıkan ilçe halkı için hazırlanan etkinlikte yer alan Kaymakam Gür, hemşehrilerine “dini görevlerini yerine getirip sağlıkla memleketlerine dönmelerini” istedi.

PROGRAMDA DUA VE TİLAVET YER ALDI

Korgun Belediye Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde hacı adaylarının uğurlanması ile devam etti. Etkinliğe ilçe protokolü, din görevlileri, hacı adaylarının aileleri ve birçok vatandaş katıldı.

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