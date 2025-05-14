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Korgun Kaymakamı Ziyaret Gerçekleştirdi

ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM ZİYARETİ

Korgun’un Kaymakamı Ferhat Gür, engelli bir vatandaşı evinde ziyaret etti. Kaymakam Gür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Berrin Taşkınöz ile birlikte 74 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli İbrahim Öner’i evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim Öner’in sağlık durumu ve yaşam şartları hakkında bilgi aldı.

DEVLET DESTEĞİNİ VURGULADI

Kaymakam Gür, “Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açıktır.” dedi. İbrahim Öner ve ailesi, bu anlamlı ziyaretin kendilerine verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kaymakam Ferhat Gür’e teşekkür etti.

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