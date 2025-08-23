Korkmaz, Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, akşam saat 15.00 civarında İkizce ilçesi Aşağı Kaynartaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Hüseyin Korkmaz, kendisine ait olan fındık bahçesinde fındık toplarken dengesini kaybetti.

OLAYIN SEBEPLERİ VE SONUCU

Korkmaz, ayağının kayması sonucu yaklaşık 10 metrelik bir uçurumdan dere yatağına düştü. Çevredeki kişiler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, dere yatağında Korkmaz’a ulaştıklarında onun hayatını kaybettiğini belirledi. İki çocuk babası olduğu bilinen Korkmaz’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İNCELEME SÜRECİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri, Korkmaz’ın düşüş nedenini ve olayın ayrıntılarını araştırmaya devam ediyor.