Korkunç İzmir Yangınında Kardeşler Hayatını Kaybetti!

YANGINDA YAŞANAN TRAJEDİ

İzmir’in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili komşusu Soner Şahin (33) önemli detaylar aktardı. Olayın acı gerçekleri yürek dağladı. Şahin, yangının dün akşam saat 19.30 civarında başladığını belirtti. Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan’ın çığlıklarını duyduğunu söyleyen Şahin, “(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem hemen yola düştü, ardından ben ve babam takip ettik. Babamın elinde bir fener vardı, olay anında çevre karanlıktı. Eve girdiğimizde içeride yoğun duman vardı. Annesi de çocuklarını dışarıya çıkarmaya çalışıyordu. Ne yazık ki hepsinin hayatını kaybettiğini anladık, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanık izleri vardı, kararmışlardı.” diye konuştu.

ANNELERİ İHTİYACINI HURDA TOPLAYARAK KARŞILIYORMUŞ

Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak ailesinin geçimini sağladığını ve alışveriş için evden çıktığını öğrendiklerini belirtti. Annenin, sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylemesine değinen Şahin, “Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan, kapıyı çekip pvc kolu çıkartarak çocukların yanından ayrılıyormuş. Bizlere de öyle söyledi. Kapıyı çocukların açmaması için yapıyordu. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Hepsi 5, 4, 3 yaşlarındaydı.” dedi.

BİR AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Şahin, 1 ay önce evin yan tarafındaki hayvanların bulunduğu bölümde de yangın çıktığını ifade etti. “Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık ve bölge boştu. O anda içerde hiç çocuk yoktu, sadece bir köpek ve 5 yavrusu bulunuyordu. Onlar da yanarak yaşamlarını yitirdi.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ BİLMEDEN GİTTİLER

Annenin babaannesi Ayşe Açar, bütün torunlarının birden kaybedilmesinin çok zor olduğunu vurguladı. Ellerinden bir şey gelmediğini söyleyen Açar, en son 1 ay kadar önce görüştüklerini, zaman zaman evlerini ziyaret ettiklerini ama yatarak kalamadıklarını kaydetti. Açar, “Kendilerini bilmeden gittiler. Biz geldiğimizde kucağımızdan inmezlerdi.” dedi.

GELEN TELEFON HABERİ ŞOK ETTİ

Hatice Tosça, yangının meydana geldiği evin yanında oğlunun iş yerinin bulunduğunu, oğlunun iş yerinden çıkmasının ardından yangının başladığını anlattı. “30 dakika sonra telefon geldi. Oğlum ‘Anne Hakan’ın çocukları zehirlenerek öldü’ dedi. Aileyi tanıyorum.” diye belirtti.

ÇOCUKLARIN DURUMU MADDİ GÜÇSÜZLÜK İÇİNDEYDİ

Komşulardan Esma Şahin, olay sırasında yangına müdahale etmek için koştuklarını ifade etti. “Çok acı bir olay. Çocukların üstleri kapıda kalmış, annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüş.” dedi. Aileyi maddi açıdan zor durumda gördüğünü aktaran Şahin, geçtiğimiz günlerde yiyecek götürdüğünü ve ailenin her zaman yardıma muhtaç olduğunu belirtti.

YANGINA İLİŞKİN İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ekiplerin yangının çıktığı evdeki incelemeleri devam ediyor. Yangının söndürüldüğü alanın bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailenin sahip olduğu bir köpek tespit edildi. Olay sonrası fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Melisa Sinem Akcan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yangında hayatını kaybeden beş çocuğun otopsi işlemleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu’nda başladı. İlk bulgulara göre çocukların açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücutlarında yanık olmadığı ifade edildi.

Olayın detaylarıyla ilgili olarak ekipler, yangının nedenini araştırmaya devam ediyor. Yangında hayatını kaybeden çocuklar Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olarak belirlenmiştir. Çocukların babasının cezaevinde olduğu ve olay sırasında dışarda olan annenin gözaltına alındığı bilgisi verildi.