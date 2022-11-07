Korkunç kaza ile ilgili Erdoğan’dan açıklama geldi! 7 ölü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korkunç kaza hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı. Kazada otobüs alev aldı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışması başlatıldı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın ardından yol ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi de sürüyor.