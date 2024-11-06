Korkunç Su Faturası Kalp Krizine Neden Oldu

İTALYA’DA FECİ BİR OLAY

İtalya’nın Sanremo kentinde meydana gelen olay, ülkede büyük bir rahatsızlığa yol açtı. 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo, fatura ödemeleriyle uğraşmamak için bankası aracılığıyla otomatik ödeme talimatı verdi. Ancak, Giovinazzo’nun emekli maaşından ödenen faturalar, Ağustos ve Ekim ayı için yapılan tahsilatla büyük bir faciaya neden oldu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşlı kadının oldukça sınırlı tüketimine rağmen kendisine 17 bin 855 euro tutarında su faturası kesildi. Banka hesabında 8 bin 300 euro bulunduğundan, firma su faturasının 8 bin 300 euroluk kısmını kesti ve geriye kalan 9 bin 555 euroluk bölüm için tebligat gönderdi. Banka hesabına girdiğinde tüm birikiminin yok olduğunu gören Giovinazzo, yaşadığı üzüntü sonucu fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, kalp krizi geçirdi ve 40 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

YANLIŞ FATURA ORTAYA ÇIKTI

Bu trajik durumun ardından yetkililerin yaptığı incelemede, Giovinazzo’nun iki aylık su tüketiminin yaklaşık 62 euro olduğu belirlendi. Su şirketi, yaşanan olayda sorumluluk üstlenerek hatalı fatura kestiklerini açıkladı ve üzüntülerini dile getirdi. 88 yaşında hayatını kaybeden Caterina Giovinazzo’nun ailesi, faciaya neden olan hata dolayısıyla su şirketine karşı büyük bir tazminat davası açma hazırlığı içinde.