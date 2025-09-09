Korkut 100/25, DSEI’de sergilendi!

ASELSAN YAKIN HAVADA YENİLİKLER SUNUYOR

ASELSAN, Yakın Hava Savunma Sistemi KORKUT 100/25’i uluslararası platformda tanıttı. Şirket, İngiltere’nin Londra kentinde gerçekleştirilen dünyanın önemli savunma ve güvenlik etkinliklerinden biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda (DSEI 2025) yenilikçi ürünlerini sergiledi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu etkinlikle ilgili olarak, “Yakın hava savunmada yenilikçi çözümümüz KORKUT 100/25, Londra’daki DSEI fuarında ilk defa uluslararası sahnede! ÇELİKKUBBE için yeni sistemler geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

KORKUT 100/25’İN ÖZELLİKLERİ

KORKUT 100/25, fuarda Nurol Makina tarafından üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç EJDER YALÇIN 4×4 üzerinde tanıtıldı. Bu sistem, mini-mikro dron tehditlerini etkisiz hale getirebilen özgün bir tasarımla dikkat çekiyor. KORKUT 100/25, 4×4, 6×6 ve 8×8 tekerlekli ya da paletli araçlara kolaylıkla monte edilebiliyor ve kırsal alanlardaki mini-mikro dron tehditlerine karşı da etkili bir çözüm sunuyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 25 mm ATOM Akıllı Mühimmat ile donatılan sistem, harici sensörlerden aldığı verilerle dron tehditlerine karşı işlevsel ve fiziksel imha gerçekleştirebiliyor.

MODERN SAVAŞ İHTİYACLARINA UYUM

KORKUT 100/25, uzaktan komuta özelliği, yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, lazer mesafe bulucu, otomatik hedef tespit ve takip yetenekleri gibi donanımları bünyesinde barındırıyor. Gelişmiş otomatik balistik hesaplama özellikleri sayesinde, modern muharebe ihtiyaçlarına uygun bir tasarıma sahip bulunuyor. Entegre olduğu EJDER YALÇIN, yüksek koruma seviyesi, mükemmel arazi kabiliyeti ve taşıma kapasitesi ile sistemin sahada daha esnek ve hareketli olmasını sağlıyor. Böylelikle, KORKUT 100/25, yalnızca sabit üslerin korunmasında değil, hareketli birliklerin hava savunmasında da kullanılabilecek bir yapı kazanıyor.

KORKUT 100/25, güvenlik güçlerinin yakın hava savunma yeteneklerine önemli katkıda bulunuyor. Modern muharebe ortamındaki güncel tehditlere etkili bir yanıt sunarak, yüksek ihracat potansiyeli taşıyor. Ayrıca, Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE’ye de destek sağlayacak önemli bir sistem olarak öne çıkıyor.