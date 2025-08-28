Korkut’ta Tenis Antrenmanları Devam Ediyor

KORT TENİSİ ANTRENMANLARI DEVAM EDİYOR

Muş’un Korkut ilçesinde gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen kort tenisi antrenmanları sürüyor. Kapalı Spor Salonu’nda devam eden bu antrenmanlar, gençlerin yoğun ilgi göstermesiyle dikkat çekiyor. Antrenman programında temel tenis tekniklerinin yanı sıra ısınma, esneme ve bacak güçlendirme hareketleri de yer alıyor.

KONDISYON ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Koordinasyon merdiveni, denge çalışmaları ve sıçrama egzersizleriyle sporcuların kondisyonunu artırmak hedefleniyor. Bu sayede, kort tenisinde önemli olan çeviklik ve dayanıklılık da geliştiriliyor. Korkut Gençlik ve Spor Müdürü Cihat Duygu, sporun ruhsal ve sosyal gelişime katkı sağladığını belirtiyor.

Duygu, “Gençlerimizin kort tenisi antrenmanlarında ortaya koyduğu azim ve gayret bizleri sevindiriyor. Bu çalışmalarla çocuklarımız disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanırken, sağlıklı bir yaşam için de önemli bir adım atıyor. Hedefimiz, kort tenisinde de başarılı ve özgüven sahibi bir gençlik yetiştirmektir” diyor.