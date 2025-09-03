Korkutan Durum: Gelecek Depremler Olabilir

ARTÇI DEPREMLERİN ETKİLERİ

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden artçı depremler hakkında yorumda bulundu. Seyitoğlu’na göre, “Beni korkutan durum şu: Gelecekte Manisa, Salihli ve Alaşehir civarında bir depremin olması.” Destekleyici diğer bir senaryo ise Kuzey Anadolu Fayının güney kolunun İzmir ve Ege adalarına kadar uzanan bölümünün etkilenmesi. Bu nedenle bölgede fayların tetiklenmesi söz konusu olabiliyor.

SINDIRGI DEPREMİ VE SANAYİK DURUMLAR

10 Ağustos’ta gerçekleşen depremin ardından Sındırgı bölgesi sürekli artçı sarsıntılar yaşıyor. Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, bu artçı depremlerinin dağılımının bilimsel olarak ilginç olduğunu ifade ediyor. “Sındırgı’daki deprem ve artçılar bilimsel olarak da çok ilginç.” diyen Seyitoğlu, artçıların beklenilenin aksine fayın güneyinde meydana geldiğini belirtiyor. Ayrıca elde edilen verilerin, “diri fay haritasında gösterilen fayın güneyinde daha düşük açılı bir zon olabileceğini” ortaya koyduğunu aktarıyor.

GELECEKTEKİ DEPREM RİSKİ

Artçı sarsıntıların yavaş yavaş güneye doğru göç ettiğini vurgulayan Seyitoğlu, bu durumu açıklamak için bir hipotez geliştirdiğini söylüyor. Bu hipoteze göre, bölgede düşük açılı bir sismik zon mevcut ve bu durumun Salihli, Manisa ve Alaşehir’deki ana faylarla ilişkili olabileceği görülüyor. “Beni korkutan durum şu: Gelecekte Manisa, Salihli ve Alaşehir civarında bir depremin olması.” şeklinde uyarılarda bulunuyor.

ANTİK KENTLERİN DURUMU

Prof. Dr. Seyitoğlu, “Salihli’deki antik kent deprem sonrası yıkılmış” ifadesiyle, bu antik yerleşimlerin depremlerden nasıl etkilendiğine dikkat çekiyor. “Alaşehir’deki en son depremin büyüklüğü 6.9’dur.” diyerek, geçmişte büyük depremler sonucunda yıkıcı etkilerin yaşandığını aktarıyor. Yıllar içinde ciddi bir deprem meydana gelmediği için bu sessizlikte bir kırılma gerçekleşebileceğinden endişe ediyor.

KUZEY ANADOLU FAYI’NIN RİSKİ

Son olarak, Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunun tetiklenmesi ihtimalini gündeme getiren Seyitoğlu, “Diğer bir olasılık da bizim Kuzey Anadolu Fayının; güney kolu olarak tanımladığımız ve İzmir, Ege adalarına uzanan bir bölüm var.” diyor. İzmir-Balıkesir transfer zonu ile ilgili yapılan diğer araştırmaların da tetiklenme riskini göz önünde bulundurduğunu ekliyor. Akhisar’daki depremin ardından ana kırığın henüz tetiklenmediğini belirtirken, “birinci tehlike buradaki Alaşehir grabeninin güneyinde bulunan normal fayların harekete geçme olasılığı” şeklinde vurguluyor.