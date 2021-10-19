Korkutan pandemi uyarısı geldi! 8 ölümcül virüs dünyada dolaşıyor

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgını henüz atlatılamadan bilim insanlarından yeni pandemiler için açıklama geldi.

Dünya insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün yeni bir felakete sürükleniyor. Bilim insanları, nüfus artışı, küresel ısınma, doğal olmayan yollarla yapılan tarım ve hayvancılık gibi nedenlerle hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların gittikçe daha ölümcül olduğunu söyledi. Covid-19, Ebola, HIV, Nipah virüsü ve Zika gibi ölümcül hastalıkların yanı sıra kuş gribi virüslerinin de mutasyona uğradığını belirten uzmanlar, dünyada şu anda hepsi insanlar için ölümcül olabilen sekiz kanatlı olduğunu açıkladı. Bilim insanları özellikle H5N6 adlı virüsün bulaştığı insanların yarısını öldürdüğünü ve son haftalarda vakalarda artış olduğunu belirtti. Yeni pandeminin Covid-19’dan çok daha tehlilkeli olabileceği uyarısı yapıldı.