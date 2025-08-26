Haberler

Korkuteli Belediyesi Şenlikleri Başladı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER BAŞLADI

Korkuteli Belediyesi’nin organize ettiği 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri etkinlikleri başladı. Belediyeden gelen bilgilere göre, şenliğin ilk gününde BT Türk Müziği Topluluğu, Seyir Park Amfi Tiyatro’da müzik dinletisi sundu. Türk Sanat Müziği’nin öne çıkan eserlerinin seslendirilmiş olduğu bu özel gecede, Korkutelililerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, bu etkinliklerin hem kültürel hem de sosyal olarak ilçeye önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikler hakkında bilgi veren Caran, “Amacımız, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarken aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Tüm hemşerilerimizi şenliklerimize bekliyoruz. Kültürümüzü hep birlikte yaşatalım.” şeklinde ifadelerde bulundu.

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

