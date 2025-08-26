Korkuteli Belediyesi Şenlikleri Başladı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER BAŞLADI

Korkuteli Belediyesi’nin organize ettiği 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri etkinlikleri başladı. Belediyeden gelen bilgilere göre, şenliğin ilk gününde BT Türk Müziği Topluluğu, Seyir Park Amfi Tiyatro’da müzik dinletisi sundu. Türk Sanat Müziği’nin öne çıkan eserlerinin seslendirilmiş olduğu bu özel gecede, Korkutelililerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, bu etkinliklerin hem kültürel hem de sosyal olarak ilçeye önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikler hakkında bilgi veren Caran, “Amacımız, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarken aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Tüm hemşerilerimizi şenliklerimize bekliyoruz. Kültürümüzü hep birlikte yaşatalım.” şeklinde ifadelerde bulundu.