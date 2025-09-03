Korkuteli’de Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZA DETAYLARI
Korkuteli-Tefenni Karayolu’nda meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza, gece saat 02.30 sularında gerçekleşti.
KAZANIN NEDENİ
Elde edilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Mustafa A. idaresindeki 07 BVU 853 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole düştü. Kazada motosikletli genç yaralanırken, arkasında bulunan 41 yaşındaki Soner Uysal, olay yerinde hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Korkuteli jandarma ekipleri, kazayla ilgili araştırma başlattı. Olayın detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.