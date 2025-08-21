Korkuteli’nde 60 İş İçin 170 Başvuru

Korkuteli Okullarında İşe Alım Başvuruları Yoğun İlgi Gördü

Korkuteli’ndeki eğitim kurumlarında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla istihdam edilecek 60 kişilik pozisyon için 170 kişi başvurdu. Başvurular, gerçekleştirilecek mülakatlar sonrasında değerlendirilecek.

Başvuru Süreci ve Mülakatlar Tamamlandı

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda 9 ay boyunca istihdam edecek 60 kişi için iş duyurusunu gerçekleştirdi. İŞ-KUR Antalya il Müdürlüğü’ne 170 kişi başvurdu. Asgari ücretle çalıştırılacak çalışanlar için Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mülakatlar düzenledi. Mülakatlar, öğretmenevinde 2 komisyondan oluşan heyet tarafından yürütüldü. Komisyon başkanı olarak da Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akar görev aldı.

Eğitimde Süreklilik ve Personel İhtiyacı

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Canbazoğlu, “İş-Kur aracılığı ile okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda yardımcı personeller almıştık. Bu yıl yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 60 personel alımı yapılacak. 60 kişilik ekip önemli ölçüde rahatlama sağlayacak. Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılında çalıştırılmak üzere, toplum yararına çalışma programı çerçevesinde ücreti İş-Kur tarafından ödenmek üzere kurumumuza bağlı okullarda 1 Ekim 2025 – 18 Haziran 2026 tarihleri arasında temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere asgari ücretli 60 personel alınacak. Eğitim sistemimizin hiçbir aksama yaşanmadan devam etmesi için çalışıyoruz” diyor.