Korkuteli’nde Araç Çarpışması Yaşandı

KAZADA BİR CAN KAYBI, ÜÇ YARALI

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, hafif ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli-Bucak karayolu üzerindeki Garip Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Havva Akgün (68) yönetimindeki 07 GKA 10 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Harun Dündar (55) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda sürücü Havva Akgün hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü Harun Dündar ile beraberindeki Muammer Akkoç ve Ali Kibrit yaralandı. Yaralılar, Korkuteli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Havva Akgün’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından başlatılan soruşturma, jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor. Olayın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.