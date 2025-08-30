Korkuteli’nde Konser Düzenlendi, Sanat Önemli

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILDI

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen “Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri” ve “Şehzade Korkut Şenlikleri” çerçevesinde şarkıcı Melek Mosso, bir konser düzenledi. Kent Meydanı’nda sahneye çıkan Melek Mosso, hayranlarına sevilen parçalarını seslendirdi. Katılımcılar da bu güzel anlara eşlik etti.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, etkinlikte sanatın ve kültürel organizasyonların toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuştur” sözünden alıntı yapan Caran, “Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Sanat toplumun vicdanıdır, kültür ise milletin hafızasıdır. Korkuteli’ni bir kültür ve sanat şehri yapmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.