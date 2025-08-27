Korkuteli’nde Trafik Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Kaza, Korkuteli-Bucak kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Suden’in sürücülüğünü yaptığı 07 BGY 191 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada, İsmail Suden (30) ağır yaralanırken, yanında bulunan Yeşilyayla Mahallesi Muhtarı Hüseyin Duru’nun oğlu Mehmet Duru (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu tekrar gündeme getiriyor.