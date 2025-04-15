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Korkuteli’nde Trafik Kazasında 4 Yaralı

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve sonuç olarak 4 kişi yaralandı. Kaza, Korkuteli-Antalya yolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, 21 yaşındaki Yiğit Ö. yönetimindeki 07 BMR 393 plakalı Porsche marka otomobil, 22 yaşındaki Ceren B.’nin kullandığı 07 BNP 541 plakalı Kia marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüsü ile birlikte Ramazan B. ve Emel B. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılardan Ramazan B., aracın ön koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra, tüm yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, Ramazan B.’nin durumu ciddiyetini koruduğu için ambulansla Antalya’ya sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri, inceleme başlattı.

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