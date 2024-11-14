“Kornaya Genel Dikkat: Cezalar Uygulandı”

YASAKLI KORNA KULLANIMI DENETLENDİ

Adana’daki sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen 35 toplu taşıma aracı sürücüsüne toplamda 24 bin 150 lira ceza uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Farklı bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarda, gereksiz korna çaldığı tespit edilen araçların plakaları, ekipler ile paylaşıldı.

CEZA UYGULAMASI VE UYARILAR

Kontrol noktalarında durdurulan 35 sürücüye, toplamda 24 bin 150 lira ceza kesildi. Ekipler, sürücülere gereksiz korna çalmamaları hakkında uyarılarda bulundu. Bu denetimlerin amacı, trafik düzeninin sağlanması ve sürücülerin dikkatli olmalarının teşvik edilmesi olarak belirtiliyor.