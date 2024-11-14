More
Gündem

“Kornaya Genel Dikkat: Cezalar Uygulandı”

kornaya-genel-dikkat-cezalar-uygulandi

YASAKLI KORNA KULLANIMI DENETLENDİ

Adana’daki sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen 35 toplu taşıma aracı sürücüsüne toplamda 24 bin 150 lira ceza uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Farklı bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarda, gereksiz korna çaldığı tespit edilen araçların plakaları, ekipler ile paylaşıldı.

CEZA UYGULAMASI VE UYARILAR

Kontrol noktalarında durdurulan 35 sürücüye, toplamda 24 bin 150 lira ceza kesildi. Ekipler, sürücülere gereksiz korna çalmamaları hakkında uyarılarda bulundu. Bu denetimlerin amacı, trafik düzeninin sağlanması ve sürücülerin dikkatli olmalarının teşvik edilmesi olarak belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kurum, Bowen ile İk Klim Görüşmesi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşerek iklim konularında işbirliğini değerlendirdi.
Gündem

“Konya’daki Obruk Tehlikesi Artıyor”

Konya'nın Karapınar ilçesinde, son on yılda 100 dekarlık alanda meydana gelen 8 obruğa rağmen hububat ekimi gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.