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Kornayı Gerekçelendiren Şoförden Savunma Sözleri

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TRAFFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BAŞLATTI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinin yoğun cadde ve bulvarlarında gürültü kirliliğine karşı toplu taşıma araçlarını denetliyor. Gereksiz yere korna çalan araçları tespit eden sivil ekipler, bu araçların plakalarını uygulama alanındaki resmi ekiplere bildiriyor.

DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜN SAVUNMASI

Debboy Caddesi’nde durdurulan dolmuş şoförlerinden M.Y., araçtan inip, “Kornam çalışmıyor, trafik çok kalabalık. Başkası çalmıştır. Boş yere ceza yazmayın” diyerek polislerle görüşmeye çalıştı. Ancak, polis ekipleri aracın kornasını incelediğinde çalıştığını tespit etti ve M.Y.’ye bin 882 lira para cezası uyguladı.

Yapılan denetimlerde, havalı korna çalanlar da dahil olmak üzere toplamda 35 toplu taşıma aracının şoförüne 24 bin 150 lira ceza kesildi. Bu denetim, gürültü kirliliğinin önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

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