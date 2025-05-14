Kornea Nakli Başarıyla Gerçekleşti

KORNEA NAKLİ OPERASYONU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Amasya’da beyin ölümü gerçekleşen 46 yaşındaki bir erkek organ bağışçısından alınan kornea, 83 yaşındaki bir erkek hastaya nakledildi. Vefat eden donörden alınan kornea, başarıyla nakledilerek operasyon sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

İLK KEZ KORNEA NAKLİ YAPILDI

Kornea nakil ameliyatı hakkında bilgi veren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez yapılan bir kornea nakli ameliyatını başarıyla tamamladık. Operasyonu gerçekleştirebilmek için hocalarımızla birlikte uzun süredir yoğun bir çalışma yürüttük. 46 yaşındaki bir donörden temin ettiğimiz sağlıklı korneayı başarılı bir şekilde hastamıza naklettik. Dilerim bu operasyon, hastamızın yeniden görmesine vesile olur. Bir göz hekimi olarak böyle bir ameliyatı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AMELİYAT YAKLAŞIK İKİ YILDIR BEKLENİYORDU

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın, “83 yaşındaki hastamız daha önce bir katarakt ameliyatı oldu. Yaşa bağlı olarak gelişen, korneanın en alt tabakasının işlev kaybı sonucunda hastada kornea beyazlaşması meydana geliyor. Dış merkezlerde yaklaşık 2,5 yıldır nakil sırası bekliyor. Hasta bana başvurduğunda ben yakında donanımları tamamlayacağımızı ve ameliyatını gerçekleştirebileceğimizi ilettim. Bugün de yeterli donanım sağlandıktan sonra, gerekli prosedürler halledildikten sonra ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bölge hastanesi olarak, Ankara ve İstanbul’a gitmek zorunda kalan hastalarımızı mağdur etmemek ve bölge halkına faydalı olabilmek adına, bu tür ameliyatları bundan sonra da hastanemizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hastalarımıza inşallah şifa olur” diye konuştu.