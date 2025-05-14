Kornea Nakli Başarıyla Tamamlandı

KORNEA NAKİL AMELİYATI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Amasya’da beyin ölümü gerçekleşen 46 yaşındaki bir erkekten alınan kornea, 83 yaşındaki bir erkek hastaya başarıyla nakledildi. Amasya’da vefat eden donörden temin edilen kornea, operasyon sırasında sorunsuz bir şekilde kullanıldı.

İLK DEFA KORNEA NAKLİ YAPILDI

Kornea nakil ameliyatıyla ilgili olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez yapılan bir kornea nakli ameliyatını başarıyla tamamladık. Operasyonu gerçekleştirebilmek için hocalarımızla birlikte uzun süredir yoğun bir çalışma yürüttük. 46 yaşındaki bir donörden temin ettiğimiz sağlıklı korneayı başarılı bir şekilde hastamıza naklettik. Dilerim bu operasyon, hastamızın yeniden görmesine vesile olur. Bir göz hekimi olarak böyle bir ameliyatı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde bilgi verdi.

AMELİYATTA BAŞARILI SONUÇ ALINDI

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Aydın, “83 yaşındaki hastamız daha önce bir katarakt ameliyatı geçirdi. Yaşa bağlı olarak gelişen endotel yetmezliği nedeniyle hastada kornea beyazlaşması meydana geldi ve dış merkezlerde yaklaşık 2,5 yıldır nakil sırası bekliyordu. Hasta bana başvurduğunda, yakında gerekli donanımları tamamlayacağımızı ve ameliyatını yapabileceğimizi söyledim. Bugün, gereken prosedürler tamamlandıktan sonra, ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bölge hastanesi olarak, Ankara ve İstanbul’a gitmek zorunda kalan hastalarımızı mağdur etmemek ve bölge halkına faydalı olabilmek adına, bu tür ameliyatları bundan sonra da hastanemizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hastalarımıza inşallah şifa olur” diye belirtti.