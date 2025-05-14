Kornelar Başarıyla Nakil Edildi

İLK KORNEA NAKLİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Amasya’da vefat eden bir organ bağışçısından alınan korneayı 83 yaşındaki hastaya nakil etti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, düzenlediği basın toplantısında hastanede ilk defa kornea naklinin başarıyla yapıldığını aktardı. Bu ameliyatı hayata geçirmek için uzun süredir çaba sarf ettiklerini belirten Doç. Dr. Çallı, “Gerekli cerrahi donatımları sağladık ve prosedürleri tamamladıktan sonra nihayet bugün ilk hastamızın operasyonunu gerçekleştirdik. Bu hasta 83 yaşında. Daha önce bir ameliyat geçirmiş ve kornea dokusunda beyaz leke oluşmuş. 46 yaşındaki bir donörden aldığımız korneayı hastamıza başarılı bir şekilde naklettik. Umarım hastamıza ışık olmayı başarırız.” şeklinde konuştu.

KORNEA BANKASI KURULACAK

Doç. Dr. Ümit Çallı, hastanenin kornea tedarik eden bir hastane olduğunu vurguladı. “Hastanemizde kornea bankamız yoktu. Bağlı olduğumuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin kornea bankasına temin ettiğimiz korneaları gönderiyorduk. Şimdi hastanemizde de kornea bankası kurma çalışması başlattık. Kornea bankası ile birlikte nakil sayısını artıracağız.” dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları uzmanı Emre Aydın, 83 yaşındaki hastanın daha önce katarakt ameliyatı olduğunu belirtti. “Bu durum yaşla birlikte hastanın korneasının beyazlaşmasına, tıbbi adıyla lökom gelişmesine neden oldu. Hasta 2,5 yıldır nakil sırası bekliyordu. Daha sonra hastanemize başvurdu. Biz de ekipman ve donanımlarımızı tamamladıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik.” şeklinde ifade etti.