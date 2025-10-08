Köroğlunda Işık Göründü Töreni Gerçekleşti

KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Köroğlu Tüneli, Ankara ile Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden biriydi. 5 bin 142 metreyle hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşiği daha aşmış olduk” şeklinde bilgi verdi.

TÜNELİN TEKNİK DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, Köroğlu Tüneli’nin Polatlı-Afyonkarahisar kesiminde, Afyonkarahisar ilinin kuzeydoğusunda, Bayat ilçesine 5 kilometre mesafede bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, 13,5 metre çapındaki ana tünelin sol tarafında, 4 bin 967 metre uzunluğunda ve 4,5 metre çapında bir kaçış tüneli yer aldığını belirtti. “Kaçış tüneli, her 500 metrede bir ana tünele bağlanan toplam 9 adet bağlantı tüneli ve 10 adet manevra cebiyle destekleniyor” dedi.

Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla mevcut demir yolu ağı üzerindeki 824 kilometrelik mesafenin 624 kilometreye düşeceğine değinen Uraloğlu, ayrıca “Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ancak bizim çalışmalarımız Polatlı’ya kadar mevcut olan hızlı tren hattından sonra başladığı için toplam 505 kilometre uzunluğunda bir prestij projesi inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

Proje genelinde Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen istasyonları yer alacak. Uraloğlu, 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üst geçit ile 244 alt geçit inşa edeceklerini de belirtti.

Hattın tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir’de yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanın hızlı tren konforuna kavuşacağını ifade eden Uraloğlu, seyahat süresinin konvansiyonel tren ve kara yoluna göre önemli avantajlar sağladığını belirtti. “Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi 3,5 saate düşecek. Ankara-Afyonkarahisar arası 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası ise 2 saat 50 dakikaya inecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz” şeklinde ekledi.