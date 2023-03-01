Koronavirüs tartışmasına FBI da katıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan koronavirüsün Çin’deki bir laboratuvardan yayıldığı tartışmasına FBI da katıldı.

2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı esir alan koronavirüs ekonomik dengeleri değiştirdi, yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Peki üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen izleri tam olarak silinemeyen Covid-19 nasıl ortaya çıktı? Virüsün kökenine dair son dönemde çıkan tartışmalara dahil olan FBI Direktörü Christopher Wray, Çin’deki laboratuvarları işaret etti.

Dünyada 7 milyondan fazla ölüme neden olan ve 2019 yılından bu yana etkisini sürdüren koronavirüsün kökenine dair tartışmalar son dönemde yeniden alevlendi. Başta Omicron olmak üzere farklı varyantları ortaya çıkan ancak önlemlerle kontrol altına alınan virüsün hem psikolojik hem de ekonomik etkileri hala tam olarak silinemedi. ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde görülen koronavirüsün nasıl yayıldığı ise hala tam olarak saptanabilmiş değil.

ABD-Çin arasında son günlerde süren siyasi gerilime bir de koronavirüs eklendi. Virüsün ‘çıkış noktası’ olarak kabul edilen Çin’de bulunan laboratuvardan mı sızdığı yoksa hayvan pazarından mı kaynaklandığı tartışılırken, ABD’li gazete Wall Street Journal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haber büyük yankı uyandırmıştı. WSJ, “Enerji Bakanlığı Covid-19 pandemisinin büyük olasılıkla kaynağının laboratuvar sızıntısı olduğunu söylüyor” başlıklı haberinde Çin ile ilgili ABD’li kaynakların elde ettiği yeni bir bilgiyi duyurmuştu.

WSJ: KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI

Haberde, ABD Enerji Bakanlığı’nın yeni araştırması sonucunda virüsün büyük olasılıkla Vuhan’daki bir laboratuvardan yayıldığı ifade edilmiş ve virüsün ‘insan yapımı’ olduğu iddia edilmişti.

WSJ’nin ulaştığı ön raporun ayrıntıları beklenirken FBI’dan da yeni bir açıklama geldi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, koronavirüsün ‘büyük ihtimalle Çin hükümetinin kontrolünde olan bir laboratuvardan sızdığını’ ifade etti.

FBI: KORONAVİRÜS ÇİN’DEKİ BİR LABORATUVARDAN SIZDI

Fox News’a konuşan Wray “FBI bir süredir pandeminin muhtemelen laboratuvar kaynaklı bir olay sonucu başladığını düşünüyor” dedi ve bunun bir kurum olarak FBI’ın kanısı olduğunu belirtti. Böylece, pandeminin başından bu yana FBI virüsün kökenlerine dair kanısını ilk defa açıklamış oldu.

“ÇİN GERÇEKLERİ SAKLIYOR”

FBI Direktörü, “Çin pandeminin kökenlerini tespit etmeye yönelik girişimleri engellemek ve gerçekleri bulanıklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Bu hepimiz için çok talihsiz” diyerek Çin’e de suçlamada bulundu.