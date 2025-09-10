Koronavirüs vakaları tekrar artıyor

KORONAVİRÜS VAKALARI YENİDEN GÖRÜLMESİ

Koronavirüs kabusu bir süre önce sona erdi. Ancak son zamanlarda grip vakasıyla hastaneye başvuranlarda koronavirüs tespit ediliyor. Uzmanlar, vakaların yeniden ortaya çıkmasının önemli bir durum olduğunu belirtiyor ve dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, Omicron varyantlarının dünya çapında hız kazandığını aktararak, “Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve tat-koku kaybı bu varyantlarda da gözleniyor” diye uyarılarda bulundu. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin daha yüksek risk taşıdığını belirtiyor.

COVİD-19 YENİDEN ALEVLENİYOR

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Son bir aydır polikliniğimizde Covid vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle grip şikayetiyle gelen vakaların neredeyse tamamı Covid olarak değerlendirilebilir. Genellikle hafif semptomlarla gelen vakalar olsa da, grip benzeri belirtilerle hastaneye yatırdığımız ve yoğun bakıma aldığımız hayati risk taşıyan vakalar da mevcut. Bu durum, pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi ağır ilaç kullanma gerekliliği doğuruyor. Dolayısıyla bu bir uyarıdır: Covid bitmiş değil ve yeniden bir alevlenme sürecinde. Kimlerde daha fazla sıkıntı söz konusu ve hangi vakaların daha ağır geçtiği önemli bir soru. Eğer alınan virüs varyantları ağır seyrediyorsa, hastalık da daha ağır geçiyor.

OMİCRON VARIANTI YAYGINLAŞIYOR

Dünya genelinde Covid-19’un Omicron varyantının alt çeşitleri olan Stratus ve Nimbus’un yaygınlaşması dikkat çekiyor. Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Mayıs ayı itibarıyla Amerikan verilerine dayanarak Covid-19’un alt tipi olan Omicron varyantının yeniden tüm dünyada artış göstermeye başladığını görmekteyiz. Stratus ve Nimbus’un bu artışta şüphesiz önemli rolü var. Bu varyantlar farklı bölgelerde gözlemleniyor. Ancak diğer Covid vakalarından semptom olarak belirgin bir farkları bulunmuyor. Klinik gözlemlerimizde ateş, yorgunluk, halsizlik ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla birlikte ciddi boğaz ağrıları öne çıkıyor. Bazı vakalarda ishal gibi belirtiler görülebiliyor. Ayrıca tat ve koku kaybı gibi nörolojik semptomlar da bu varyantlarda söz konusu. Bunun için kişisel hijyene önem vermek ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor. Özellikle okula giden çocuklarda bu semptomlar varsa, çocukların okula gönderilmemesi ve hastaların izole edilmesi gerek. İleri yaşlılar, çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için de bu süreçte dikkatli olunması gerekiyor” şeklinde konuştu.