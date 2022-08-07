Sağlık Bakanlığı haftalık corona virüs tablosunu açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye’de 25 Temmuz-1 Ağustos haftasında 406 bin 322 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi.

İyileşen sayısı ise 387 bin 653 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 365 bin 424 olarak açıklanmıştı.

GÜNLÜK CAN KAYBI ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE YÜZDE 114 ARTTI

Salgında günlük ortalama vaka sayısı 58 bin 46 olurken, günlük can kaybı ise bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817’ye yükselirken, 99 bin 678 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 114 bin 930 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.