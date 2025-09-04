Korsanlar Büyük Şirketlere Saldırdı!

TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR KORSANLARININ SALDIRISI

Türkiye’de birçok firmaya anlık web bildirim hizmeti sağlayan bir şirket, bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı. Bu saldırı sonucu, sistem üzerinden cep telefonlarına bildirimler ve mesajlar iletildi. Şirket, konuyla ilgili olarak gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.

FENERBAHÇE’DEN GELEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

İŞ BANKASI’NIN AÇIKLAMASI

İş Bankası da, Nays uygulamasından gelen sahte bildirimler konusunda bir açıklama yaptı. Bankanın açıklamasında, bu durumun, kullanıcılara mesaj gönderen, birçok kurum ve kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasında yaşanan bir sorundan kaynaklandığı ifade edildi.

Magazin

“Kıvanç Tatlıtuğ Dublörünü İşten Çıkardı.”

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, sosyal medyada paylaştığı video sonrası işten çıkarıldığını açıkladı. Tatlıtuğ, konu hakkında kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Gündem

Kasap Mühürlendi, Bozuk Et Yedirdi

Gaziantep'te zabıta denetimlerinde bozuk etleri satmaya çalışan bir kasap mühürlendi. Kurduğu düzenek, sağlık ve güvenlik açısından büyük bir tehlike oluşturduğu belirlendi.

