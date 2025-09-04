Korsanlar Büyük Şirketlere Saldırdı

SALDIRIYA UĞRAYAN BİR HİZMET

Türkiye’deki birçok firmaya anlık web bildirimi hizmeti sunan şirkete, bilgisayar korsanları saldırdı. Bu saldırı sonucunda cep telefonlarına bildirimler ve mesajlar gönderilerek güvenlik ihlali meydana geldi. Şirketler konuya yönelik gerekli önlemleri aldıklarını duyurdu.

FENERBAHÇE’DEN GELEN BİLDİRİM

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir” sözlerine yer verildi.

İŞ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası, Nays uygulaması üzerinden gelen sahte bildirimler hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, durumun kullanıcılara mesaj gönderen ve birçok kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasında yaşanan sorundan kaynaklandığı ifade edildi.