Dünya

Korschenbroich’te Uçak Evin Üzerine Düştü

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mönchengladbach yakınlarındaki Korschenbroich’te bir uçak kazası meydana geldi. Küçük bir uçağın bir müstakil evin üzerine düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirmesi olayında, polisten alınan bilgilere göre “ilk bulgulara göre 71 yaşındaki pilot, uçağıyla Alkersleben’den Mönchengladbach’a doğru yol alırken teknik sorunlar yaşadığını bildirdi.” Pilotun kazada hayatını kaybettiği belirtilirken, ölen diğer kişinin kimliğinin ise henüz belirlenmediği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bilgisi verildi. Olayın detaylarının araştırılması ve kazanın nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında olay yerinde gerekli incelemeleri yapıyor.

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