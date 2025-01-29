Kortizol Dengesini Korumak Neden Önemli?

KORTİZOL HORMONU VE STRESİN ETKİLERİ

Günümüzdeki hızlı yaşam koşulları, stresle baş etme mekanizmalarımızı zorlayabiliyor. Stresin en önemli hormonlarından biri olan kortizol, böbrek üstü bezlerinde üretiliyor ve bu nedenle “stres hormonu” olarak tanınıyor. Kortizol seviyelerindeki düzensizlik, sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi’nde görevli Uzm. Dr. Sema Bayçın, kortizol hormonunun işlevleri ve stres yönetimindeki rolü hakkında bilgiler veriyor ve sağlıklı bir yaşam için önerilerde bulunuyor.

KORTİZOLÜN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

Kortizol, vücudumuzda birçok önemli fonksiyonu destekliyor. Uzm. Dr. Sema Bayçın, kortizolün etkilerini şöyle ifade ediyor: “Yüksek veya düşük kortizol seviyeleri, vücudun dengesi için kritik olabilir.” Ayrıca, yüksek kortizol seviyelerinin anksiyete, yorgunluk, yüksek tansiyon ve obezite gibi problemlere neden olabiliyor. Düşük kortizol seviyeleri ise kronik yorgunluk, düşük tansiyon ve enerji eksikliği gibi sorunlara yol açabiliyor.

Kortizol hormonunun sağlıklı düzeyde kalması, fiziksel ve psikolojik dengemiz için hayati önem taşıyor. Uzm. Dr. Bayçın, bu dengeyi sağlamak için “Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi alışkanlıklar edinebiliriz. Yoğun stres altında olan bireylerin psikiyatri desteği alması oldukça önemlidir” şeklinde belirtiyor. Ayrıca, psikolojik destekle stresin olumsuz etkilerinin azaltılabileceği vurgulanıyor.