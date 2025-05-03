Koruma Altındaki Çocuklar Etkinlikte Buluştu

ETKİNLİKLERLE KEYİF DOLU GÜNLER

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü bünyesindeki koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, ‘Bir Tutam Umut’ Projesi çerçevesinde köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek şölen tadında etkinlikler düzenledi. Bu proje sayesinde, şehirdeki yaşamlarından uzaklaşarak, köyde eğitim gören akranlarıyla buluşup keyifli bir gün geçirme fırsatı buldular. Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar çeşitli oyunlar ve yarışmalara katıldı.

PROJENİN HEDEFLERİ

‘Bir Tutam Umut’ Projesi ile çocukların empati kurma, ortak faaliyet yürütme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlandı. Bu etkinlikler, özgüven artırırken, iyilik bilinci ve gönüllülük anlayışını da pekiştirdi. Sosyal ilişki kurma becerilerini geliştirmek hedefiyle düzenlenen bu etkinlikler, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü öncülüğünde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Şubesi tarafından da desteklendi.

SOSYALLEŞME FIRSATI

Etkinlik hakkında bilgi veren Tunceli Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkez Müdürü Murat Kuş, “Ç çocuk evlerinde yaşayan çocuklarımız, ‘Bir Tutam Umut’ Projesi kapsamında Çemişgezek Sarıbalta köyünü ziyaret ettik. Bu amaçla, çocuklarımızla ortak faaliyetler yaparak hem empati kurma becerilerini geliştirmek hem de sosyalleşme fırsatı elde ettik. Çocuklarımız bu etkinliklerde iyi deneyimler kazandı” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise, “Yaptığımız etkinlikler çok güzeldi. Burada birçok oyun oynadık ve yeni oyunlar öğrendik. Eğlenceli zaman geçirdik ve yeni arkadaşlar tanıdık. Bugün bizi mutlu ettikleri için teşekkür ederiz” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.