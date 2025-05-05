Korumacı Ticaret Yaklaşımı Ekonomiyi Etkiliyor

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ SEYİR

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret stratejisinin ekonomik etkileri dikkatle izleniyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde temkinli bir seyir izliyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün bir röportajda ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunarak, “Fed Başkanı Jerome Powell’ı başkanlık görevi 2026’da sona ermeden önce görevden almayacağı” bilgisini paylaştı. Tarifeler konusundaki müzakerelerden olumlu sonuçlar alınabileceği umudu yatırımcıları cesaretlendiriyor. Ancak, yeni tarife adımları, yatırımcıların dikkatli olmasına yol açıyor. Geçtiğimiz hafta, Çin Ticaret Bakanlığı’nın, üst düzey ABD yetkililerinin “ilgili taraflar aracılığıyla birçok kez” iletişime geçtiğini açıklaması piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

TİCARET VE FİLM SEKTÖRÜNE ETKİLER

Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine, ülkeye gelen yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdi. Diğer ülkelerden film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD’den uzaklaştıracak teşviklerin sunulduğunu belirten Trump, Hollywood’un durumu için “adeta harap” olduğunu ifade etti ve filmlerin Amerika’da yeniden üretilmesini istediklerini dile getirdi. Analistler, film sektörüne yönelik tarifelerin küresel risk iştahı üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını, asıl endişenin beklenmedik zamanlarda gelen tarife açıklamaları olduğunu kaydediyor. Ayrıca, tedarik ve ticaret alanında oluşabilecek sıkıntıların sektörel ve makroekonomik etkilerinin daha belirgin olacağına dikkat çekiyorlar.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bu haftaki Fed faiz kararı ve bankanın projeksiyonları, ABD’deki enflasyonla mücadele açısından daha fazla bilgi sunması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bu hafta politika faizini değiştirmemesi öngörülüyor. Güçlü gelen istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indiriminin temmuz ayına ertelendiği gözlemleniyor. Analistler, istihdam piyasasındaki canlılığın enflasyonist kaygıları artırabileceğine işaret ederek, tarifelerin neden olduğu enflasyon endişelerinin son verilere bağlı olarak arttığını belirtiyor.

PİYASA GÖSTERGELERİ VE ALTIN FİYATLANMASI

ABD endeksleri, tarifeler öncesindeki seviyelerine geri döndü. New York Borsası’nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1,47, Nasdaq yüzde 1,51, Dow Jones ise yüzde 1,39 değer kazandı. Endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı. Fakat S&P 500, Cuma gününü üst üste 9 gün süren artışla kapatarak, Kasım 2004’ten bu yana en uzun kazanç serisini kaydetti. ABD tahvillerindeki satış ağırlıklı seyir, dördüncü iş gününe taşındı ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31 seviyesine yükseldi. Altın fiyatı, yüzde 0,5 artışla 3,255 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 99,7 seviyesine düşerken, Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,9 azalarak 59,3 dolardan alıcı buluyor.

AVRUPA’DA GÖZLER RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA

Avrupa’da, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle borsalarda ticaret savaşlarının derinleşmemesi yönünde iyimser bir hava oluştu. Cuma günü Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlemlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Prag’da yaptığı açıklamada olası bir ateşkesin her an başlayabileceğine inandığını belirtti. Faiz durumu da yakından takip ediliyor. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) imalat sanayi aktivitesi ve ekonomik büyüme riskleri altında faizi indirmesi bekleniyor. BoE’nin, 8 Mayıs’taki toplantısında faiz oranını yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e çekmesi öngörülüyor. Avrupa borsa endekslerinde ise Cuma günü artış yaşandı, FTSE 100 yüzde 1,17, DAX 40 yüzde 2,62, CAC 40 ise yüzde 2,33 yükseldi.

Türkiye’ DE NİSAN AYI ENFLASYONU TAKİP EDİLİYOR

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,98 artışla 9.167,58 puandan kapanarak alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bugün, nisan ayı enflasyon verileri dikkatle izleniyor. Ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 3,24 artmasını bekliyor. Aynı zamanda yıllık enflasyonun yüzde 38,18’e çıkacağı öngörülüyor. Ekonomi yönetimi, Türk lirasını desteklemek için yeni adımlar attı ve ihracat bedeli satış zorunluluğunu yüzde 35’e yükseltti. Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 artışla 38,5690’dan kapandı. Bugün, Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD’de hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceği ifade ediliyor. BIST 100 endeksinde, 9.250 ve 9.350 puanları direnç noktası, 9.050 ve 8.950 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.