Korunan Yaban Keçileri Karla Kaplı Zirvede

MEŞE ORMANLARI VE YABAN HAYATININ ZENGİNLİĞİ

Kent, meşe ormanları ve dik dağlarla çevrili bir alanda yer alıyor. Bu doğal yapı, kurt, bozayı, yaban domuzu, keklik, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, baykuş, su samuru, gelincik, kör fare, sansar ve tilki gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİLERİ

Kentte, koruma altında bulunan yaban keçileri kış mevsiminde karlı dağların zirvelerinden daha alçak bölgelere iniyor ve burada sıcak yerlerde yaşamlarını devam ettiriyor. Özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı’nı tercih eden bu yaban keçileri, kayalık ve ormanlık alanlarda bulunan bazı bitkilerle beslenerek karınlarını doyuruyor.