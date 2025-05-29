Koruyucu Giyim Kazanımı Uygulanmıyor

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Beş hizmet kolumuzu ilgilendiren koruyucu giyim kazanımımız birçok kurumda verilemiyor, engelleniyor ve hem kamu görevlileri hem de toplu sözleşmeye imza atan taraf bu anlamda mağdur ediliyor” diye belirtti. Memur-Sen, 8. dönem toplu sözleşmelerine kısa bir süre kalmasına rağmen ‘koruyucu giyim yardımı’ kazanımının birçok kuruluşta uygulanmadığını ve tasarruf tedbirleri kapsamına alındığını iddia etti. Yalçın, bu konuda bir basın toplantısı düzenleyerek, “koruyucu giyim yardımı”nın bir an önce verilmesi gerektiğini vurguladı.

KORUYUCU GİYİM KAZANIMLARI ENGELLENİYOR

Yalçın, koruyucu giyim kazanımlarının engellenmesi için sürekli bir sistemin oluşturulduğunu ifade ederek, bunun toplu sözleşmenin özerkliğini nasıl askıya aldığını dile getirdi. “Beş hizmet kolumuzu ilgilendiren koruyucu giyim kazanımımız birçok kurumda verilmesi engelleniyor. Bugün yeni kazandığımız ya da ilk defa uyguladığımız bir madde üzerinden cümle kurmuyoruz. Bu yıllardır toplu sözleşmede devam eden bir madde. Ancak karara ilişkin tasarruf genelgesi içerisine konulması oldukça sakıncalı” dedi.

Yalçın, toplu sözleşmede pazarlık yapan ve alınan kararları uygulamayan tarafların aynı olduğunu söyleyerek, “Kamu işverenlerinden ve bürokratlardan beklentimiz, süreci kilitlemek yerine engelleri yıkacak bir bakış açısına sahip olmalarıdır” ifadeleriyle kamuoyuna çağrıda bulundu. Ayrıca, bazı mahkemelerin toplu sözleşme ile ilgili olumlu kararlarına değinerek, toplu sözleşmenin esas anlamını net bir şekilde çizdiklerini anlattı. Yaklaşık iki ay sonra 8. toplu sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

KORUYUCU GİYİM MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Yalçın, sorunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. “Meclis kapanmadan torba kanunlarında bir düzenleme yapılmalı. Ortadaki bu karamsar tablo ortadan kaldırılmalıdır. 2024 ve 2025 yıllarına yönelik koruyucu giyim maddemiz geçmişten geldiği gibi uygulansın ve tamamı ödensin. Artık toplu sözleşme hükümlerine müdahale edecek yanlış uygulamalar sona ermelidir” diye ifade etti.