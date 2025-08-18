Kösedağ, Dağcıların Dikkatini Çekiyor

DAĞCILIK ETKİNLİĞİ ELEŞKİRT KÖSEDAĞI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Eleşkirt Kösedağ, profesyonel dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü ile Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, gerçekleştirdikleri Köse Dağı tırmanışını toplamda 14 sporcu ile başarıyla tamamladı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, sporcular arasında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi ve sabah saatlerinde Gözaydın köyünden başladı.

ZİRVEYE ULAŞIM

Köse Dağı’nın 3 bin 437 rakımlı zirvesine ulaşmak için sporcular, 4 saatlik bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış, yaklaşık üç buçuk kilometrelik bir rota üzerinden yapıldı. Kars Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özfer Koçak ve etkinliğe katılan Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcularından İdris Erdoğdu, organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Her iki dağcı da, Eleşkirt ilçesinin doğal güzelliklerinin önünde bulunan Köse Dağı’nın dağcılık faaliyetleri, doğa sporları, yürüyüş ve tırmanış için uygun yapısına vurgu yaparak, yöre halkının bu konudaki olumlu katkılarının sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

ETKİNLİK SONRASI DEĞERLENDİRME

Sporcular, tırmanışın ardından Gözaydın köyünde yemek yiyerek etkinliklerini tamamlayıp ilçeden ayrıldılar. Bu tür faaliyetler, dağcılık sporuna olan ilgiyi artırırken, Eleşkirt’in doğal güzelliklerini de ön plana çıkarıyor.