Köseler’in Evinden Gözaltı Görüntüleri Yayınlandı

GÖZALTINA ALINMA ANLARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Alaattin Köseler’in evinden gözaltına alındığı anlara dair görüntüler kamuoyuna yansıdı. İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Eylül Perşembe günü düzenlenen duruşmada, Beykoz’un eski Belediye Başkanı olan Alaattin Köseler’in tahliyesine karar vermişti. Ancak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tahliye kararına itiraz etmiş ve kararın usul ile yasaya aykırı olduğunu belirterek sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, başsavcılığın talebini reddetti. Bunun üzerine üst mahkeme, Köseler’in de içinde bulunduğu beş kişi için yeniden yakalama kararı çıkarttı. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Köseler, savunmasını yapmasının ardından tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER POLİS EKİPLERİNİ GÖSTERİYOR

Köseler’in evinden gözaltına alındığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, eve gelen polis ekipleri ile Alaattin Köseler’in arasında geçen konuşmalar yer alıyor.