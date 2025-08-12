Köseler Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Balıkesir’in Bigadiç ilçesindeki Köseler Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde bir evin ambar kısmında meydana gelen yangın hızla büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Yangının çıkışı saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. Rüzgarın etkisiyle alevler, hızla komşu evlere yayıldı ve bu durum oldukça ciddi bir manzara oluşturdu. Yangın sonucunda toplamda 15 ev tamamen yok oldu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 7 itfaiye aracı, BASKİ ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na ait 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü’nden 4 arazöz ve Eti Maden’den 2 arazöz olmak üzere toplam 15 araç sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanında daha fazla genişlememesi için yoğun bir şekilde mücadele etti.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre, 15 evde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme çalışmaları başlatıldığı bildirildi. Soğutma işlemleri ise devam ediyor.