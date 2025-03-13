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Köseli’de İmece Usulü İftar Geleneği

CAMİ TOPLANTISINDA İFTAR GELENEĞİ

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Köseli Mahallesi’nde, bu yıl evlerde iftar yapılmıyor. Mahalle sakinleri, caminin toplantı salonunda imece usulü iftar yapma kararı aldı. Köseli Mahallesi Muhtarı Recep Yıldız ve azaları, hanelerinde ayrı ayrı iftar yerine toplu bir iftar düzenlemesi gerektiğine inandı.

İMECE USULÜ İFTAR UYGULAMASI

Bu yeni uygulama hakkında bilgi veren Muhtar Yıldız, “Azalarımla aldığım karara göre Köseli Mahallesi’nde artık evlerde iftar yemeği yapılmıyor. Evler yerine imece usulü yapılarak cami toplantı salonunda iftar yemeği veriyoruz. Yemeği özel tuttuğumuz aşçımız, aldığımız malzemelerden yapıyor. Her akşam ayrı bir menü hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

İFTARDA ONUR KONUĞU

Muhtar Yıldız, “100 kişi toplantı salonunda, 25 kişi de yaşlı olduğu için evlerine gönderdiğimiz yemeklerle orucunu açmaktadır. Bu akşamki iftar yemeğimizin onur konuğu Bafra İlçe Müftümüz İbrahim Şahin oldu” dedi.

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