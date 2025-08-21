Köseoğlu, Babasının Kaybını Paylaştı

DUYGULARINI PAYLAŞIYOR

Oyuncu Hayal Köseoğlu, birkaç hafta önce hayatını kaybeden babası Yiğit Köseoğlu’nun ardından hislerini dile getirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Yiğit Köseoğlu, 12 Ağustos’ta hayata veda etti. Oyuncu, babasına son görevini Üsküdar Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde arkadaşları ile birlikte yerine getirdi. Törende, ünlü ismin zor anlar yaşadığı kameralara yansıdı. Babasının kaybıyla büyük bir sarsıntı geçiren Köseoğlu, sosyal medya üzerinden uzun bir mesaj yayımlayarak takipçileriyle duygularını paylaştı.

ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Köseoğlu, “Babamın gidişi çok zor bir seneye çok zor bir final oldu” ifadeleriyle yas sürecinde yaşadığı duyguları aktardı. Mesajında, “Beni merak edenler için yazmak istedim. Biraz da kalbimden bu ağırlığı atmak için sanırım. Babamı kaybetmek hiç kolay olmadı. Anksiyete ile mücadele ettiğim bir senenin sonunda böyle bir kayba uğramak benim için yıkıcı oldu. Babamı kaybettiğimden beri hayal dünyasında gibiyim. Sanki gerçekliğin içinde değilim. Bir gün iyiyim, unutuyorum. Sonra gerçeklik ansızın iniyor. O zaman ağlıyorum” dedi.

İYİ DEĞİLİM AMA…

Köseoğlu, kesinlikle “iyi” olma kaygısı gütmediğini belirttiği mesajında, “İyi değilim. Hayat devam ediyor, evet ama bazen de etmiyor. Hepimizin şükredecek çok şeyi var ama bu yaşanan zorlukları görmezden gelmemiz gerektiği anlamına gelmiyor” dedi. Bunun yanı sıra, depremde ailelerini kaybedenler ve ani kayıplar hakkında düşündüğünü dile getirdi. Derin bir kayıp yaşamakta olanlara yaptığı sevgi gönderisini iletti.

VEDA VE TEŞEKKÜR

Kendisi için zor anlar yaşatan hastalığın ardından, babasının tedavi sürecindeki veda anlarına da değinen Köseoğlu, “Ona rağmen acısı büyük. Sevdiğin insanın gözlerinin önünde eridiğini görmek zor ama yine de bana zarifçe veda ettiği için güzel babacığıma teşekkür ediyorum” ifadeleriyle kapanış yaptı. Son olarak, Harry Potter evreninden bir karaktere tekrar düşünerek, “Artık ben de onu görmeye başladım” dedi.