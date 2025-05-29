KOSGEB Destekleri İle Girişimcilik Güçleniyor

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTI

Manisalı sanayicilerin ve girişimcilerin hem global piyasalarda rekabet gücünü artırmak hem de değişen ekonomik koşullara daha dayanıklı hale gelmelerine yardımcı olmak amacıyla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle düzenlenen bu toplantı, sanayicileri ve girişimcileri bir araya getirdi. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, toplantıya katılarak KOBİ’lere sunulan desteklerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. KOBİ’ler için destek ve dönüşüm programı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Sezen Şenay, Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Sarı, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve çeşitli sanayiciler katıldı.

KOBİ’LERİN GÜZENLİK HAYATINA KATKILARI

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Sezen Şenay, “KOBİ’lerimiz, hem ilimizin hem de ülkemizin istihdamına, üretimine ve ihracatına önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak günümüzde değişen ekonomik koşullar, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel rekabet gibi dinamikler, işletmelerimizin daha dayanıklı, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir hale gelmesini zorunlu kılıyor. Bu noktada, KOSGEB’in sağladığı destek ve programlar, KOBİ’lerimizin bu dönüşüme ayak uydurması ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Bizlerle birlikte olan, vizyoner yaklaşımıyla KOSGEB’e yeni bir soluk kazandıran Başkanımız Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’na, katılımı ve değerli bilgileri için teşekkür ederim. Manisa TSO olarak üyelerimizin her alanda gelişimini desteklemek, devlet desteklerini en etkin biçimde kullanmalarını sağlamak ve iş dünyamızın dönüşüm yolculuğunda rehberlik etmek bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir” şeklinde konuştu.

KOSGEB’İN DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, konuşmasında kurumun vizyonunu aktararak yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir yapı oluşturduklarını belirtti. İbrahimcioğlu, KOSGEB’in sunduğu finansal destekler, hibe ve teşvik programlarıyla işletmelerin büyüme sürecine nasıl katkı sağladığını vurguladı ve sanayi bölgelerindeki firmaların bu desteklerden en verimli şekilde faydalanmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’deki kadın girişimci oranının yüzde 14 ila 17 arasında olduğunu belirten İbrahimcioğlu, KOSGEB bütçesinin yüzde 40’tan fazlasını kadın girişimcilere tahsis ettiklerini ifade etti. Ayrıca, kadın girişimcilere ciddi anlamda pozitif ayrımcılık sağladıklarını da sözlerine ekledi. KOSGEB’in, kurulduğu günden bu yana gençlere ve kadınlara yönelik bu ayrımcılığı sürdürdüğünü ifade etti.