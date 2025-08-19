KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Erzurum’da

KOSGEB DESTEK PROGRAMI İLE GİRİŞİMCİLER DESTEKLENİYOR

KOSGEB’in KOBİ’lerin güçlenmesi ve yerel ekonomiyi destekleme amacıyla yürüttüğü Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde 2025 yılının ikinci jüri değerlendirme süreci Erzurum’da gerçekleştirildi. Toplantı, Erzurum Teknik Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleşti ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından yönetildi. Girişimciler, projelerini jüriye sunarak KOSGEB desteğiyle projelerini hayata geçirme fırsatı buldu.

Toplantıda; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş, KOSGEB Finansman Müdürü Ömer Çağrı Özdemir ve Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur yer aldı. Vali Mustafa Çiftçi, girişimcilerin projelerinin önemine dikkate çekerek, “KOSGEB desteklerinin yeni projelerin hayata geçirilmesinde kritik rol üstlendiğini” ifade etti. Çiftçi, “Kuruluş aşamasındaki tüm girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantı süresince; imalat, bilişim, danışmanlık, bilimsel araştırma ve geliştirme gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren girişimciler projelerini jüriye sundu. KOSGEB, desteklediği projelerin gelişimini yakından takip ederken, Erzurum’da gerçekleştirilen jüri toplantısı yenilikçi iş fikirlerinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasına zemin hazırlıyor. Program, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma ve yerel üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda Erzurum’daki etkisini artırmaya devam ediyor.