KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Başvurusu Açıldı

KOSGEB’İN YENİ BAŞVURU DÖNEMİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın ikinci başvuru dönemini başlatıyor. Başvurular, 2 Mayıs 2025’ten itibaren alınmaya başlayacak ve 30 Haziran 2025’e kadar devam edecek.

Bu program, KOBİ’lere 20 milyon TL’ye kadar kredi üst limiti sunuyor. Sağlanan finansman, 36 aya kadar vade ve 20 puanlık faiz/kâr payı desteği ile gerçekleştiriliyor. Destek, geri ödemesiz faiz/kâr payı modeli üzerinden işletmelere sunuluyor. Program kapsamında makine-teçhizat alımı, kurumsal yazılım giderleri, personel maaşları, eğitim, danışmanlık, test, pazarlama hizmetleri ve işletme sermayesi ihtiyaçları gibi çeşitli harcamalar karşılanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak işletmelerin limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekiyor. Hızlı büyüyen işletme statüsü tercih edilirken, Ar-Ge projesi tamamlamış, Ar-Ge merkezi veya Teknopark’ta faaliyet gösteren ya da TÜBİTAK destekli proje yürütmüş işletmeler için bu şart aranmıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE TAKVİM

Başvurular, 2 Mayıs 2025’ten 30 Haziran 2025’e kadar KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşletmelerin, sisteme kayıt olup “Kapasite Geliştirme Destek Programı” başvuru menüsünden gerekli belgeleri yüklemesi bekleniyor. Proje süresi 24 ay, kredi vadesi ise azami 36 ay olarak belirlendi. Detaylı bilgi için KOSGEB İl Müdürlükleri ile iletişime geçmek mümkün.